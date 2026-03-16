文部科学省が導入を目指している、国公私立大学の学部ごとに教育の質を評価する制度の概要案が判明した。学生の成長や卒業後の評判などに基づき、最高ランクの「三つ星」から「要改善」までの４段階で評価結果を示す。少子化が急速に進む中、受験生が入試偏差値ではなく、教育内容で大学を比較できる環境づくりを急ぐ。文科省は来年以降の国会で学校教育法を改正し、２０３０年にも新制度での評価開始を目指す。評価の実施は全