第９８回選抜高校野球大会の甲子園練習が１５日に行われ、山梨学院の主将・菰田陽生投手（３年）が自身３度目の甲子園に“三刀流”で臨むことを誓った。今秋ドラフト上位候補の二刀流は「キャプテンとして声で引っ張ることを意識している。（自身もチームの状態も上げることを）やってこそ山梨学院のキャプテンなのでやりきりたい」。昨春のセンバツで自己最速１５２キロをマークするなど鮮烈な甲子園デビューを飾り、昨夏の甲