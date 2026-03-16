【ワシントン＝淵上隆悠】米国の対イラン軍事作戦の戦費が拡大している。戦闘の終結が見通せない状況で、長期化すればコストがさらに膨らむことは避けられない。高額な兵器や人員の被害も広がっており、トランプ大統領にとって逆風となりそうだ。米紙ニューヨーク・タイムズは１１日、２月２８日に始まった軍事作戦の最初の６日間の戦費が少なくとも１１３億ドル（約１兆８０００億円）に上るとする国防総省の推計値を報じた。