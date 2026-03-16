ＴＢＳの浦野芽良（うらの・かいら）アナウンサー（２４）が、４月５日スタートの同局系情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜、前１１・３５）の進行役を務めることが、１５日放送の「サンデー・ジャポン」（日曜、前９・５４分）内で発表された。“ドッキリ”の形で行われた発表に、浦野アナは「わけが分からない…」と呆然。上田から「やる？」と問われ「やります！やります！」と力強く即答した。浦野アナは４月で入社３