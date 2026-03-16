残された課題とは――。侍ジャパンはＷＢＣ準々決勝（１４日＝日本時間１５日）でベネズエラに敗れ、ベスト４進出を逃した。５回に２番手で登板した隅田知一郎投手（２６＝西武）がガルシア（ロイヤルズ）に２ラン、６回には４番手の伊藤大海投手（２８＝日本ハム）がアブレイユ（レッドソックス）に逆転３ランを浴びて万事休した。こうした結果を踏まえ、今後の世界一奪回に向けてクリアしなければならない点も指摘されている