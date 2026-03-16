野球日本代表の侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）、米マイアミで行われたＷＢＣ準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。涙をのんだのは選手やファンだけではない。準決勝から現地で応援予定だった「ずん」飯尾和樹（５７）はそれがかなわず?空振り?になったからだ。侍ジャパンはベネズエラに５―８で痛恨の逆転負けを喫して敗退し、２大会連続４度目の優勝は果たせなかった。通算６大会で初めてベスト４入りも逃した。