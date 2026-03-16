東海から東北ではスギ花粉の飛散のピークが続き、雨が降っても花粉が飛ぶでしょう。九州や関東などではヒノキ花粉が飛び始めているため、万全の対策を心がけてください。スギ花粉が大量飛散ヒノキ花粉もわずかに飛散今日16日(月)の花粉飛散量は、九州から近畿で「非常に多い」となっています。東海や関東甲信、北陸、東北の太平洋側を中心に一番多い「極めて多い」ランクで、スギ花粉の飛散のピークが続くでしょう。九州や関東な