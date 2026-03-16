◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）誰もが待望した瞬間だった。初めて本拠地のダイヤモンドをゆっくりと回るダルベックに、大歓声が注がれた。「真芯で捉えた感触でオーバーフェンスしたと分かった。打球の行方は追わなかった」。オープン戦１０試合、３２打席目で飛び出した来日１号を、こともなげに振り返った。メジャー通算４７発のパワーを証明するビッグアーチだ。５点リードの６回１死一、二塁。内