◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）育成の平山が１軍に昇格し即、見事な猛打賞。チームに新しい風を吹き込んでくれた。まず３回に左中間を破る三塁打。最初の打席で３球三振を喫していたため、追い込まれるまでに打ちにいこうと、より積極的な気持ちで臨んだように思う。初球、真ん中のストレート。引っ張れる球ではあったが、強引に打たず丁寧に左中間に打ち返した。４回の本塁打もセンター方向へ打った