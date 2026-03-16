©ABCテレビ 3月16日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、岡村隆史の移住先を決めるため、岡村のセカンドライフにぴったり過ぎる街を紹介する。取り上げるのは、兵庫県丹波篠山市。兵庫県東部に位置し、京阪神の中心部からも車や電車で１時間と好アクセス。一方で、城下町や豊かな田園風景など、古き良き日本の原風景が色濃く残る、セカンドライフにぴったり過ぎる街なのだ。しかも近年、移住者が急増中。なぜ今、人々