《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽6R…リュウジンマル（直線＝右前肢ハ行）【過怠金】▽5R…遠藤1万円（ムチの使用法）▽11R…岩田康1万円（4角外斜行）津村3万円（決勝線手前で内斜行）【戒告】▽3R…横山琉（3角外斜行）