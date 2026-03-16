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《中京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽9R…セレジェイラ（馬場入場後に左前肢ハ行）【過怠金】▽6R…吉田隼1万円（4角外斜行）【戒告】▽7R…丸山（直線外斜行）▽9R…舟山（ムチの使用法）▽10R…上里（4角外斜行、直線外斜行）▽11R…戸崎（2角外斜行）古川吉（決勝線手前で内斜行）▽12R…石神道（直線外斜行）