《阪神競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽11R…ロンドンプラン（直線＝急性心不全）【戒告】▽3R…川又（向正面で内斜行）富田（向正面で内斜行）▽7R…小沢（直線内斜行）▽8R…高杉（4角内斜行）▽11R…荻野琢（3角外斜行）酒井（3角内斜行）西塚（直線内斜行）