Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌に決定した。 （関連：諦めの悪さは、最高の武器だーーAぇ! group渾身の“今”が詰め込まれた『Runway』、再び飛び立つ覚悟と愛） 本映画は、赤塚不二夫によるギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』の実写映画第2弾。20歳を過ぎてもクズでニート、しかし