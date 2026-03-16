プロ・リーグ 25/26の第29節 メヘレンとアンデルレヒトの試合が、3月16日02:30にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ディケニ・サリフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ナタン・デカト（MF）らが先発に名を連ねた。