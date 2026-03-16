中国広核集団浙江三澳原子力発電プロジェクト1号機の長江デルタ地域初の原子炉「華竜1号」が12日、初の系統接続に成功した。送電網に電力を供給する能力を備え、稼働に向けた重要な一歩を踏み出した。人民日報が伝えた。三澳原子力発電プロジェクトの1号機は2020年12月31日に着工した。系統接続後の現場確認により、稼働状態が良好で、各技術指標が設計仕様を満たしていることが確認された。今後は負荷試験段階に入り、計画に基づ