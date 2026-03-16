◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラの作戦は想定済みだったからこそ、佐藤輝は冷静だった。前を打つ大谷が申告敬遠されて迎えた1点ビハインドの3回1死一、二塁の第2打席。フルカウントからの6球目、内角に来たスライダーを仕留めた。「相手からしたら当然。（日本代表に）大谷さん以上にいいバッターはいない。集中していきました。一本出たのは良かった」強烈なラ