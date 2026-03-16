歌手の工藤静香（55）がオーケストラを率いて歌う「プレミアムシンフォニックコンサート」の全国ツアーが15日、宮城・仙台サンプラザで開幕した。東京フィルハーモニー交響楽団所属の約50人のオケを連れ、往年のヒット曲から最新曲まで14曲を披露。1500人の観客が工藤の美声と幻想的な空間に酔いしれた。中盤にヒット曲「BlueVelvet」「慟哭」をしっとりと歌い上げると、この日一番の盛り上がりを見せた。バンド演奏をバッ