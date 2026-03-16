第98回選抜高校野球大会（19日開幕）出場校の甲子園練習の2日目が15日に行われ、昨夏日本一の沖縄尚学など、16校が参加した。沖縄尚学のエース左腕の末吉良丞（3年）は、マウンドの感触を確かめるように約10球投げた。昨春から3季連続3度目の出場だけに「マウンドに立って周りを見渡すと、高校野球をやってきて一番いい光景だなと思います」と余裕を感じさせた。史上5校目の甲子園「夏春連覇」に挑むが「一戦一戦を大切に