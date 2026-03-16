◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパンの世界一連覇はならなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝に臨んだ日本は14日（日本時間15日）、ベネズエラに5―8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃した。2回から途中出場した森下翔太外野手（25）は3回1死二、三塁から一時は勝ち越しとなる左翼ポール際へ3ラン。佐藤輝明内野手（27）の適時二塁打