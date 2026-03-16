SVリーグ8位の東レ静岡は首位サントリーにストレートで敗れて4連敗となり、上位6強によるチャンピオンシップ進出へ崖っ縁に追い込まれた。オール日本人で臨み、小沢宙輝（28）と重藤トビアス赳（25）のOH組が奮起。第1セットの接戦を奪い損ねて残り2セットは完敗も、最後までアグレッシブに挑み続けた姿勢は、残り10戦での“奇跡”へ、可能性を感じさせた。誰一人下を向く選手はいなかった。リーグトップを走る強者に、最後ま