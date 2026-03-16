【モデルプレス＝2026/03/16】Aぇ! groupと関西ジュニアの西村拓哉が出演する「おそ松くん」の実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）の主題歌が、Aぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定。あわせて、予告映像と本ポスタービジュアルも解禁された。【写真】Aぇ! group、新曲音源初公開の「おそ松さん」予告◆実写映画第2弾「おそ松さん」主題歌はAぇ! group主題歌のタイトルは「でこぼこライフ」。