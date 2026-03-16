春コーデに合わせたい頼れるベージュカラーのバッグが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場。今回は、きちんと感のあるデザインから軽やかなワンショルダー、レースのような透け感を楽しめるタイプまで、上品さとやわらかさを兼ね備えたベージュバッグを厳選してご紹介します。 頼れる2WAYボストンバッグ 【ROPÉ PICNIC】「ワイドスクエアボストンバッグ/2WAY」\6,05