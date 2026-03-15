高速道路のSAやPAで、充電時間終了後に続けて利用する「「おかわり充電」が物議を呼び、SNSでは賛否の声が広がっています。 待機車両がいる状況での連続利用に対し、SNSでは批判の声も上がっています。では、「おかわり充電」はルール違反にあたるのでしょうか。 春の行楽シーズンは高速道路の利用が増え、EV用の急速充電器も混雑しがちです。一般的に、給電スタンドは原則として1回あたりの利用時間が30分に制限さ