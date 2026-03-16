◆オープン戦巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の育成・平山功太内野手（２２）が１５日の日本ハム戦（東京Ｄ）で、一発を含む３安打の活躍で、支配下登録へ向け猛アピールした。この日、１軍に合流し「１番・中堅」で即スタメン出場。１２球団で唯一、オープン戦でアーチがなかったチームに１号をもたらすなど、強烈な輝きを放った２３年育成ドラフト７位入団の若武者に、阿部慎之助監督（４６）は今後も継続して