◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦同級４位・増田陸（８回ＴＫＯ）同級１位ノニト・ドネア●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下し、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。伝家の宝刀・左ストレートで、増田が伝