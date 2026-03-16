昨夏の甲子園に出場した市船橋（千葉）の海上雄大監督（４４）が退任し、野田和宏部長（３６）が監督に就任することが１５日、分かった。年度末の人事異動に伴うもので、同日に船橋市内の同校で保護者や関係者に説明が行われた。海上監督は同校ＯＢで、１９９８年夏の甲子園に出場。指導者として母校に戻り、２０２１年から監督を務めた。２２年夏の千葉大会を制して母校を１５年ぶりの甲子園に導き、同大会では２５年ぶりとな