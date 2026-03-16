プロボクシングの元東洋太平洋バンタム級（５３・５キロ以下）王者で４度世界挑戦した村田英次郎氏（６９）の長男・誉英（たつひで、２０）＝エディタウンゼント＝が１５日、プロテストを受験し、一発合格した。年内のプロデビュー戦を予定。父も届かなかった世界王座獲得めざし、第一歩を踏み出す。この日、大阪・堺春木ジムで行われたプロテストで誉英は、同じテスト生とのスパーリング２ラウンドで積極的に前へ出て、自身の