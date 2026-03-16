世界的に活躍するギタリストのＭＩＹＡＶＩと、元歌手のｍｅｌｏｄｙ．が、結婚１７周年を迎えたことを報告した。ＭＩＹＡＶＩは１５日、自身のインスタグラムで「愛の形は常に変化し続けています。結婚生活が深まるにつれて、愛もまた深まっていくのです。時には姉のように、時には妹のように、時には母のように、時には娘のように――そして、いつも私の最高の親友です」と英文で妻への思いを記述。「結婚１７周年おめでと