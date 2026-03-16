お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。子供が将来お金で苦労しないための教育について語った。西野は、ドラマや映画、漫画の悪役は「金持ち」であることが多いとし「金持ちイコール悪いやつ。これで育っちゃうんですよ。本当にそれでいいのか？例えば、テレビで金持ちみたいなのが出てきたとするじゃないですか。一緒になって、日本のお茶の間では父ちゃ