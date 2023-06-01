トッテナム・ホットスパーのスペイン代表DFペドロ・ポロが、リヴァプール戦後にクラブのメンタリティを称え「僕たちは常に信じている」と語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。トッテナム・ホットスパーは15日、プレミアリーグ第30節で敵地『アンフィールド』に乗り込みリヴァプールと対戦した。そのトッテナムは18分、ドミニク・ソボスライにFKから直接ゴールを決められて先制を許した。その後