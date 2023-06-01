１５日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）では、ＷＢＣ連覇を目指した日本が、決勝ラウンド準々決勝でベネズエラ戦に敗れたことを伝えた。侍ジャパン前監督で日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサーの栗山英樹氏はＶＴＲで出演し、思いを語った。まず、ベネズエラの印象を「まさかああいう感じで来るとは…ちょっと意外なほど一生懸命だった」と語