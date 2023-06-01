お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。年代別の強みと、20代がすべきことについて語った。今回は、実業家としても活躍する西野が、お金になど関する授業の第2弾。まず「もし20代に戻るなら、何に一番時間とお金を使うか？」という質問に西野は「色んな人に当てはまるところで言うと、その世代、その世代で武器になるものは変わる」とし、10代の武器は友