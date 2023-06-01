大会13打数6安打3本塁打の打率.462、OPS1.842で終幕歓喜の優勝から3年。世界一の称号を胸に戦った男は、今度は“敗者”としてその結末を見届けるしかなかった。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。最後の打者となったのは、他でもない大谷翔平。彼が打ち上げた力ない遊飛が27個目のアウトになった瞬間、日本野球界にとって最も