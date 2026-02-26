俳優・赤西仁が出演するコーセーのヘアケアブランド「スティーブンノル」の新ウェブCMが、3月16日（月）に公開。あわせて、メイキング＆インタビュー動画もお披露目となった。【画像】女性の耳元でささやくメロい姿も赤西仁が出演するウェブCM■現場のスタッフも絶賛今回赤西が出演したのは、ヘアケアブランド「スティーブンノル」の髪悩み別に選べる4タイプをラインナップする「インバスシリーズ」を刷新した新商品のウェブ