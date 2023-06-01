ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙った侍ジャパンは３月14日、ベネズエラとの準々決勝に５−８で敗れた。日本列島が悲嘆に暮れた日曜日、サッカー界にはいい知らせが飛び込んできた。１月18日のバルセロナ戦で、深刻な左足ハムストリングの怪我を負った久保建英の復帰時期を、指揮官が明らかにしたのだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督、こうコメントした。「