◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣは１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われた。日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。山本ですらも、ベネズエラ打線の勢いにのまれた。初回にアクーニャに先頭弾を浴びると、同点の２回にも２者連続二塁打で勝ち越しを許した。その