◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣは１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われた。日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。口元を真一文字に結んだ。井端監督は歓喜に沸くベネズエラの選手を見つめ、その場に立ち尽くした。９回２死。大谷が打ち取られ終戦を迎えた。エ