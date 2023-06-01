◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日ヒューストン）イタリアは初回に先頭弾を浴びたが、逆転勝利で初めての4強入り。初回に同点打を放った主将のパスクアンティノは「偶然の勝利ではありませんでした。イタリア野球史上最高の日だと言っても過言ではない」と笑顔だった。1次ラウンドで米国を撃破するなど5連勝のチームは、試合後のクラブハウスにワインを用意するなどプレー以外で