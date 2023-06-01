男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」は2日間の予選を終えて、ベスト18が出そろった。予選トップ通過を果たしたのは榎幸司（43＝長崎）。51号機はかなりいい仕上がりとなっている。準優11Rでしっかり逃げて優勝戦の絶好枠をつかみたい。進入で動きはなさそう。絶好枠に構える榎からで問題ない。スリット後の加速感、回った後もかなり強め。先に回ってしまえばライバルは不在だ。河合の