◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）敗戦から1時間20分後。私服姿で球場通路に現れた侍ジャパンの大谷は、真っすぐに前を見つめた。「本当に悔しい。惜しいゲーム、勝てる要素の多いゲーム。全部が押し切られたというわけではない。所々で勝てる要素はあった」DH登録で打者に専念し、メジャーの開幕を見据えて投手調整を進めたWBCが幕を閉じた。ただ、その“勝てる要素”を生