◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパンの種市が7回からマウンドに上がり、3者凡退に仕留めた。だが、回をまたいで続投した8回に、自身の二塁への悪送球の間に1点を失った。今大会は3試合に登板し「フォークは海外の打者に通用すると思った。高めの真っすぐも使える。成長できた大会だった」と振り返った。