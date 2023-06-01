◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）約100人の現地在住の子供たちが日本語を学ぶ「マイアミ補習校」で日の丸に応援メッセージを記入する応援企画が開催された。佐藤巧望さん（11）は大谷に向け「ベネズエラやドミニカ共和国など強いところがたくさんあるけど、日本はもっと強いと思うので頑張ってください」とエールを送っていた。