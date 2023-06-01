◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）23年WBCで世界一へ導いた侍ジャパン前監督・栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が、連覇の道が断たれた侍ジャパンの戦いを総括。WBCという大会が成長していく中、この敗戦を日本野球の発展につなげていく必要があると強調した。試合後のスタンドでベネズエラのファンが涙を流していた。選手もファンも誰もが、国の