◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝ベネズエラ8―5日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラが3発含む10安打8得点で逆転勝ち。オマール・ロペス監督は「今、国中が祝っている。街に出て酒を飲みながら喜んでいるはずだ」と興奮気味だった。5回、先頭弾を放っていたアクーニャのハーフスイングでの空振り三振で、ミゲル・カブレラ打撃コーチが判定に激高。直後にガルシアが隅田から2ランし、6回はアブレイユが逆転3ランした