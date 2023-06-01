◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）全5試合で4番を務めた侍ジャパンの吉田は4打数無安打だった。試合前の円陣では「声出し」を担当し「ちょっと雰囲気がガラッと変わるのでのまれないように。皆で力を合わせて一戦必勝でやっていきましょう」と士気を高めたが、大一番で役目を果たせなかった。1次ラウンドでは「天覧試合弾」を含む2本塁打、6打点と存在感を発揮したが「残念