◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）初めてWBCで4強入りを逃した侍ジャパン。今大会5試合を通して見えた課題は何だったのか。本紙WBC担当キャップの神田佑記者（42）が総括した。過去最多8人の大リーガーは「もろ刃の剣」だった。「史上最強」という前評判で、初めてメジャー組でクリーンアップを組んだ打線が顕著だった。本塁打数は5試合10本で、優勝した前回の7試合9本を上