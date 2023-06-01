◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）侍ジャパンの菊池は6番手として9回に投げ、1イニングを1安打無失点でその裏の攻撃につなげたかったが、思いは届かなかった。7日の韓国戦は先発して3回6安打3失点。学生時代も含めて自身初の日本代表で、宮崎事前合宿から周囲へ助言も惜しまなかった。「負けて悔しいけど、年下の選手に交じって僕も勉強になったし、本当に楽しい3週間でした