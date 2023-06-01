◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日マイアミ）気迫あふれるプレーの代償は大きかった。侍ジャパンの鈴木が初回の攻撃で二盗を仕掛け、ヘッドスライディング。チャレンジで判定がアウトに覆っただけではなく、右膝を負傷し直後の守備から退いた。「最後の最後で迷惑をかけて申し訳ない」と目を赤くした。前回23年大会は左脇腹を痛め辞退。「チームに貢献して、同じように優勝を味わいたい