ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が3日目を迎える。注目は11Rだ。尼崎での実績豊富な王者・松井が堂々の押し切りを決める。桐生は低調エンジンの底上げを果たし、テクニックを見せる。長田は好位差し続く。宮田は捲り差し。＜1＞松井繁調整の方向性は分かってきた感じ。だいぶストライクゾーンに入っている感じはする。どういう仕上がりとか、気に入っている部分とかは分